Audica: Rhythmus-Gefühl in der Virtual Reality: Jetzt auch für Oculus Quest

Der Rhythmus-Shooter Audica ist seit gestern auch für Oculus Quest erhältlich, wie Entwickler Harmonix bekannt gegeben hat. Dank Cross-buy müssen Rift- und Quest-Besitzer dabei nicht zweimal in die Tasche greifen. Das auch für PlayStation VR, Steam und Viveport erhältliche Spiel kostet knapp 30 Euro.Parallel zur Umsetzung hat Harmonix außerdem auf allen Plattformen vier neue Songs veröffentlicht, die einzeln mit knapp 2 Euro und als Paket mit knapp 7 Euro zu Buche schlagen. Es handelt sich um die folgenden Stücke:Chvrches – The Mother We ShareFlo Rida ft. Sage The Gemini and Lookas – GDFRLizzo – JuiceThe Weeknd – Can’t Feel My Face.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer