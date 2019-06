Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions: "Everything is Awesome": Zweite Erweiterung angekündigt - 4Players.de

"Erkunde eine bunte LEGO-Welt - In einem neuen Tal aus LEGO-Steinen bretterst Du über den Falcon Speedway oder testest im Super Mega Awesome Adventure Stunt Park verrückte Manöver. Erlebe, wie die Jahreszeiten die LEGO-Stadt, den Flughafen, einen UFO-Absturzort, eine Piratenbucht und vieles mehr beeinflussen.

Entdecke die LEGO Brick Challenges - Starte eine neue LEGO Brick Challenge-Kampagne, die Dich belohnt, wenn Du die Welt frei erkundest. Baue Dein Master Builder-Haus immer weiter aus, während Deine LEGO-Sammlung wächst. Bei Deinen Abenteuern triffst Du auch auf neue Gameplay-Herausforderungen wie LEGO Speed Ramps und Destruction Challenges.

Werde LEGO Speed Champion - Sammle und fahre neue LEGO Speed Champions-Autos wie den McLaren Senna, den Ferrari F40 Competizione und den1967er Mini Cooper S Rallye gegen realgetreue Autos. Wie immer basiert der Fahrspaß dabei auf der preisgekrönten Forza-Fahrphysik. Übung macht den Meister: Werde im großen Finale auf der LEGO Goliath-Route ein echter LEGO Speed Champion!"

Mit Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions ist die zweite Erweiterung für Forza Horizon 4 angekündigt worden. Das Add-on wird bereits am 13. Juni 2019 erscheinen."In der neuen Expansion erkundest Du eine LEGO-Welt mit wechselnden Jahreszeiten, zahlreichen Herausforderungen und jeder Menge LEGO Speed Champions-Autos wie dem McLaren Senna, dem Ferrari F40 Competizione und dem 1967er Mini Cooper S Rallye. Darüber hinaus entdeckst Du eine ganze Stadt aus LEGO! Mit Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions tauchst Du in ein ganz neues Forza-Erlebnis ein, das alles bietet, was Du an Forza Horizon 4 liebst – wie zum Beispiel die von allen Spielern geteilte Welt mit dynamischen Jahreszeiten in atemberaubendem nativem 4K und HDR".