Deck of Ashes: Kartenbasiertes Taktik-Rollenspiel auf Konsolenkurs

Im Frühjahr 2021 wollen AY Games und Buka Entertainment die bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewertete narrative Karten-Strategie Deck of Ashes auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Die Konsolenadaptionen werden die Elfenschützin Sibyl the Dark Soul (siehe Titelbild) als zeitlich exklusiven Bonus-Charakter erhalten. Die PC-Version wird auf Steam aktuell mit 20-prozentigem Rabatt angeboten (15,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Deck of Ashes ist ein Abenteuerspiel mit taktischem Kartenkampf. Führe die Bande aus Antihelden einen Charakter nach dem anderen auf ihrer Suche nach Erlösung. Erforsche die verfluchte Fantasy-Welt und jage mächtige Karten. Testet eure Überlebens- und Verwaltungskünste, indem ihr das Lager für eure Verbündeten verbessert. Jede Wahl, die ihr auf eurer Reise trefft - wohin ihr geht, welche Ressourcen ihr sammelt, welche Risiken ihr eingeht und welche Karten ihr herstellt - entscheidet schlussendlich zwischen Sieg und Niederlage."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS4 Xbox One Switch