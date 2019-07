Iratus: Lord of the Dead: Early-Access-Start steht fest: Als Nekromant gegen die Mächte des Guten - 4Players.de

Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC) Screenshot - Iratus: Lord of the Dead (PC)

"Seid BÖSE: Schlüpft in die Haut eines mächtigen Nekromanten und nutzt nekromantische Fähigkeiten, um eure heldenhaften Feinde zu besiegen.

Fortgeschrittenes rundenbasiertes Kampfsystem: Prägt euch die Schwachpunkte eurer Feinde ein, nutzt sie mit magischen und physischen Attacken aus oder greift ihren Geist an, um sie in den Wahnsinn zu treiben.

Kämpfe und Entscheidungen mit Konsequenzen: Klassische Roguelike-Elemente wie Permadeath

Erschafft eine Armee aus den sterblichen Überresten eurer Feinde: Wählt aus 16 verschiedenen Typen untoter Handlanger wie Zombies, Vampire, Mumien, Banshees und vielen mehr, mit fast 100 unterschiedlichen Talenten.

Iratus verfügt über die vier nekromantische Talente Alchemie, Magie, Zorn und Zerstörung, die Einfluss auf euren Spielstil haben.

Intelligente Feind-KI mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, um erfahrenen RPG-Strategen eine Herausforderung zu bieten.

Erweitert euer unterirdisches Hauptquartier und verbessert eure nekromantischen Kräfte

Detaillierte, stilisierte 2D-Grafik und klassische Dark Fantasy-Atmosphäre.

Herausragendes Voice Acting von Stephan Weyte"

Publisher Daedalic Entertainment und das junge russische Entwicklerstudio Unfrozen werden Iratus: Lord of the Dead am 24. Juli 2019 auf Steam in den Early Access schicken. In dem stark an Darkest Dungeon angelehnten Taktik-Rollenspiel startet man als frisch von den Toten auferstandener Nekromant Iratus einen Rachefeldzug gegen die Mächte des Guten, die ihn in ein unterirdisches Grab eingekerkert haben.Iratus "recycelt" Blut, Fleisch, Knochen sowie Seelen seiner Feinde und erschafft daraus Soldaten für seine eigene Armee. Vier Talent-Bäume (Alchemie, Magie, Zorn und Zerstörung) und fast 100 unterschiedliche Fähigkeiten seiner Untergebenen stehen in den rundenbasierten Kämpfen zur Verfügung. Permadeath trifft nicht nur die eigenen Untergebenen, sondern auch die Gegner. Leichenteile und Energie sind nicht grenzenlos verfügbar und ein erfolgreicher Nekromant muss sich genau überlegen, was er beschwören möchte.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer