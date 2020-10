Iratus: Lord of the Dead: Wrath of the Necromancer: Erste Erweiterung steht bereit

Für Iratus: Lord of the Dead ab 25,49€ bei kaufen ) ist die erste Erweiterung "Wrath of the Necromancer" für 14,99 Euro auf PC via Steam, GOG.com und bei anderen Stores veröffentlicht worden. Der DLC umfasst neue Herausforderungen (sechstes Dungeonlevel), Feinde, Bosse und zwei Schergen für die Armee des Nekromanten.Publisher Daedalic und Entwickler Unfrozen: "Die neue sechste Ebene erweitert die Spielwelt und bietet nach dem letzten Boss ein neues Ende für Iratus. Neue Bosse und Feinde auf allen Ebenen stellen frische Herausforderungen für den Nekromanten dar. Um dagegen anzukommen, kann er auf die neuen Vasallen Reaper und Abomination zugreifen, die er aus diversen Körperteilen seiner Feinde zusammenbasteln kann. Um mit einem gewissen Flair aus dem Kerker auszubrechen, gibt es zahlreiche neue Skins für die treuen Untergebenen des Nekromanten. Iratus hat auch an seinen alchemistischen Fähigkeiten gearbeitet und ist jetzt in der Lage, Tränke zu brauen, die er in der Schlacht auf Freunde und Feinde anwenden kann. Eine Auswahl an zusätzlichen Gegenständen und Artefakten rundet die umfangreichen Neuerungen ab."Letztes aktuelles Video: Wrath of the Necromancer DLC Launch