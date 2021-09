Darkest Dungeon 2: Erscheint Ende Oktober 2021 im Early Access

Der Early-Access-Termin steht fest: Darkest Dungeon 2 wird am 26. Oktober 2021 für PC im Epic Games Store erscheinen. Während des Early-Access-Zeitraums wird das Rollenspiels exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein. Zusammen mit der Veröffentlichung von Version 1.0 wird das Spiel auch auf anderen digitalen Vertriebsplattformen (z.B. Steam) erscheinen. Weitere Details findet ihr FAQ-Bereich auf Steam Produktbeschreibung: "Der sehnlich erwartete Nachfolger des erfolgreichen Gothic-Horror-RPG von Red Hook! DDII stellt deine Standfestigkeit auf die Probe und treibt dich an den Rand des Wahnsinns. Rüste dich zweckmäßig und versorge deine Gruppe für die bevorstehende Reise. Denn sie wird beschwerlich (...) Neugierde, Interesse und Besessenheit - Meilensteine auf meinem Weg zur Verdammnis - Der Vorfahr (The Ancestor)".Der Nachfolger ist bereits im Februar 2019 angekündigt worden. Das Kampfsystem aus dem Vorgänger wird zurückkehren, aber mit deutlichen Verbesserungen in Bezug auf Spielmechanik und Präsentation. Die Metagame-Struktur bzw. die übergreifende Verbindung zwischen den Kämpfen soll "völlig anderes" sein. Es soll diesmal darum gehen, "eine zermürbende Reise durchzustehen" und nicht "den eigenen Garten aufzuräumen". Die Entwickler wollen den Spielern einen Einblick in die "übernatürliche Apokalypse" jenseits des Anwesens aus dem ersten Teil geben. Der Vorgänger sahnte in unserem Test einen Platin-Award ab ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: Teaser A Glimmer of Hope