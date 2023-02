Darkest Dungeon 2: Düsterer Dungeoncrawler verlässt endlich den Early Access

Darkest Dungeon 2: Kostenlose Demo und vollständiger Release

Worum geht es in Darkest Dungeon 2?

Bereits im Oktober 2021 hat Red Hook Studiosvor den Karren gespannt und ist in dengerollt, nun nähert man sich dem vollständigen Release.erscheint die 1.0-Version des Roguelikes auf Steam und im Epic Games Store und verlockt masochistische Spieler dann wieder mit finsteren Verliesen, funkelnden Schätzen und jede Menge Verzweiflung. Wer vorher noch einmal Probefahren will, bekommt im Rahmen des gestern angelaufenen Steam Next Fests mit einerdie Chance dazu.In der Gratis-Probeversion werdet ihr mit den Basics von Darkest Dungeon 2 bekanntgemacht und begleitet die vier anfänglichen Helden durch eine ganze Region, wobei ihr euch noch einmal zwischen der Erkundung zweier Bereiche entscheiden könnt. Euer Fortschritt zwischen einzelnen Expeditionen wird in der Demo allerdings nicht gespeichert, wie man auf der offiziellen Website verrät – das Ganze ist also wirklich nur zum Austesten gedacht.Verfügbar ist der Probeausflug in die düsteren Abgründe von Darkest Dungeon 2, danach könnt ihr entweder noch im Early Access einsteigen oder euch bis zur vollständigen Veröffentlichung am 8. Mai gedulden. Heute Abend um 20 Uhr findet außerdem einvon Red Hook Studios statt, bei dem sie in zwei Stunden zahlreiche Fragen zum Spiel beantworten wollen.Der Release von Version 1.0 ist allerdings vorerst PC-Spielern vorbehalten, Konsolen-Fans werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bedient. Wann genau das sein wird, ist noch unklar – da allerdings auch der Vorgänger schon aufgelandet ist, dürfte auch Darkest Dungeon 2 früher oder später vom Rechner auf Konsolen galoppieren.Das Grundprinzip von Darkest Dungeon 2 ist natürlich das gleiche wie beim Vorgänger: Ihr begleitet vier tapfere Recken in schaurige Schatzkammern und sucht nach Juwelen, Gold und anderen Wertgegenständen, während euch grausige Kreaturen auf den Fersen sind und genauso euer körperliches Wohl bedrohen wie Seuchen, Angst und Wahnsinn.In rundenbasierten Kämpfen und bester Roguelike-Manier müsst ihr die Position im Kampf genau wie Fähigkeiten eurer Helden managen, um sie vor dem sonst sicheren Tod zu bewahren. Logischerweise bringt Darkest Dungeon 2 aber auch viele neue Elemente mit, um sich als vollwertiges Sequel zu etablieren: Neue Bosse, Charaktere und Gebiete erwarten euch daher genauso wie neue Animationen und 3D-Grafiken. Unsere Eindrücke dazu könnt ihr innachlesen.