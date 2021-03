Devotion: Das taiwanesische Horrorspiel ist wieder erhältlich (nach Eklat in China)

Das taiwanesische Horrorspiel Devotion wird in digitaler Form mittlerweile wieder zum Verkauf angeboten , aber nicht auf Steam oder GOG.com, sondern im eigenen Shop von Red Candle Games (DRM-frei). Den Store findet ihr hier Devotion wurde im Februar 2019 veröffentlicht und war nur wenige Tage auf Steam erhältlich, bevor es aufgrund einer kontroversen Darstellung des chinesischen Präsidenten (Xi Jinping) im Spiel entfernt wurde. Seitdem war es praktisch nicht mehr verfügbar. Von einer Wieder-Veröffentlichung bei GOG.com wurde abgesehen, weil die digitale Vertriebsplattform "viele Nachrichten von Spielern erhielt", die allem Anschein nach eine Veröffentlichung verhindern wollten ( wir berichteten ).Hintergrund: Im Spiel war ein Bild von Winnie the Pooh (Pu der Bär) in Verbindung mit dem Wort "Schwachkopf" zu sehen. Xi Jinping wird oft spöttisch mit Winnie the Pooh verglichen und diese Darstellung sahen viele Spieler, vor allem aus China, als eine ziemlich eindeutige Beleidigung an. Es kam zum Review-Bombing von Devotion & Detention auf Steam und zu einem Streit mit einem chinesischen Verleger, der dem Studio die Geschäftslizenz entzog. Das Team entschuldigte sich ebenfalls für diesen "schrecklich unprofessionellen Fehler" ( wir berichteten ).In dem First-Person-Horrortrip traucht man in die Abgründe einer religiösen taiwanesischen Familie in den 1980er Jahren ab. Beim vorherigen Spiel Detention bewies Red Candle Games ein glücklicheres Händchen: Die Entwickler schafften es darin relativ geschickt, die persönlichen und gesellschaftlichen Abgründe des Taiwan-Konflikts in einem Horror-Adventure zu thematisieren ( zum Test der Switch-Version ). Auch dort werden die Spannungen zwischen der Volksrepublik China und der Republik China (Taiwan) spürbar.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer