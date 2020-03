Good Company: Unternehmens-Simulation bereitet sich auf den Early Access vor

Roboterbegleiter, inspiriert vom Maskottchen von Chasing Carrots

Neuer "schicker" Hut für deine Charaktere

Deko-Springbrunnen für deine Firma

Der Stuttgarter Entwickler Chasing Carrots und Publisher The Irregular Company werden ihre Tycoon-Management-Simulation Good Company am 31. März 2020 im Early Access für PC veröffentlichen, wo sie in ca. acht bis elf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam und GOG sind bereits vergünstigte Vorbestellungen möglich (20,69 Euro statt 22,99 Euro). Außerdem erhalten Vorbesteller folgende kosmetische Bonusgegenstände:Zum Spiel selbst schreiben die Macher: "Good Company macht euch zum CEO eurer eigenen Firma, in der sich Fans von Tycoon-Simulationen sofort heimisch fühlen werden. Das Spiel stellt eure Führungsqualitäten ständig auf die Probe: Erweitert die Belegschaft, delegiert Aufgaben und optimiert die Betriebsstruktur, bis hin zur vollständigen Automatisierung von Prozessen.Entscheidet selbst, wie ihr das Unternehmen leiten wollt. Das Spiel überlässt es euch, euer eigenes Tempo zu finden. Verbessert euer sich stets erweiterndes Imperium und findet kreative und effiziente Wege die Profite zu erhöhen. Ihr könnt eure unternehmerischen Qualitäten entweder im Kampagnenmodus demonstrieren oder ihr stellt euch den endlosen Möglichkeiten des Freeplay-Modus. In der Kampagne beweisen sich aufstrebende CEOs in verschiedenen Szenarien und zusätzlichen Herausforderungen. Im freien Spiel liegt das Schicksal eures Imperiums vollständig in euren Händen: Meistert die Kunst des Erfindens, der Automatisierung und der Expansion.""Mit Good Company wollen wir die Spieler vergessen lassen, dass sie eine Simulation spielen. Sie sollen zu Managern ihres eigenen, einzigartigen Unternehmens werden und erleben, wie herausfordernd jeder Schritt auf diesem Weg ist und wie belohnend es sich anfühlt, ihn gegangen zu sein", so Dominik Schneider, Mitbegründer von Chasing Carrots.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer