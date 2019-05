Vambrace: Cold Soul: Das Kampfsystem des eisigen Fantasy-Abenteuers wird vorgestellt - 4Players.de

Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac)

Devespresso Games und Headup Games haben ein neues Video zu Vambrace: Cold Soul veröffentlicht. Darin stellen sie das rundenbasierte Kampfsystem ihres eisigen Fantasy-Rollenspiels vor, das am 28. Mai 2019 für PC ( Steam GOG ) sowie im Sommer für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Combat TrailerDie Macher beschreiben ihr nach eigenen Angaben von Titeln wie Darkest Dungeon The Elder Scrolls 5: Skyrim und Castlevania inspiriertes Fantasy-Abenteuer wie folgt: "Vambrace: Cold Soul ist ein erzählungsorientiertes Spiel mit unvergesslichen Charakteren, brutalen Herausforderungen und tiefer Strategie. Um erfolgreich zu sein, musst du dich für scharfsinnige Gruppen-Anführer entscheiden, zelten um dich zu erholen, durch seltsame Begegnungen navigieren und tödliche Kämpfe überleben. Wirst du nach Vorräten suchen, um diese zu verkaufen oder für die Herstellung neuer Gegenstände für die nächste Expedition verwenden? Die Oberfläche von Icenaire ist kalt und unnachgiebig. Also, bereite deine Truppe gut vor, bevor du aufbrichst...damit du dich nicht zu den Untoten der verfluchten Stadt gesellst."