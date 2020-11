Starpoint Gemini 3: Handeln, kämpfen und entdecken: Captain Jonathan Bold ist ins All gestartet

Little Green Man Games hat Starpoint Gemini 3 ab 25,49€ bei kaufen ) auf Steam und GOG veröffentlicht, nachdem sich das Weltraum-Abenteuer ein gutes Jahr im Early Access befunden hatte. 2021 soll außerdem eine Umsetzung für Xbox erscheinen - Einzelheiten dazu haben die Entwickler noch nicht bekannt gemacht.Starpoint Gemini 3 erzählt von Jonathan Bold, der auf interessante Charaktere treffen und eine packende Geschichte erleben soll - verantwortlich zeichnet immerhin Darco Macan, der u.a. für Dark Horse an verschiedenen Star-Wars-Comics gearbeitet hat. Das Abenteuer spielt in einer Welt, die drei Planetensysteme umfasst, und verbindet auf vertraute Weise Raumkämpfe mit Ressourcenabbau, Erkundung, Handel sowie dem Ausbau bzw. Wechsel des eigenen Schiffs.Eine Besonderheit ist ADAH: eine Drohne, mit der man nicht nur Anomalien scannt, sondern auch in teils gefährliche verlassene Raumschiffe, Asteroiden und Ruinen außerirdischen Ursprungs eindringt.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer