Rise of Legions: Kartenbasierte Belagerungstaktik ist einsatzbereit - 4Players.de

Broken Games und Crunchy Leaf Games haben das Echtzeit-Strategiespiel Rise of Legions am 30. August 2019 auf Free-to-play-Basis für PC veröffentlicht. Auf Steam sind die bisherigen Nutzerreviews der kostenlos spielbaren Fantasy-Scharmützel "größtenteils positiv" (aktuell sind 76 Prozent von 675 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Rise of Legions ist ein kurzweiliges und einsteigerfreundliches Tug-Of-War-Strategiespiel in einer lebhaften Fantasy-Welt. Stell es dir als Hybrid aus MOBA, Tower-Defense und Deckbuilding vor. Sammle zahlreiche, mächtige Einheiten und verheerende Zauber, Suche die Herausforderung gegen andere Spieler in spannenden Gefechten oder bezwinge die unaufhaltsamen Golems im PvE-Modus. Du kannst auch gern einen Freund mitbringen und die kooperativen Modi ausprobieren."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer