Rise of Legions: Demnächst mit Unterstützung der Engagement-Plattform SCILL Play

Das Berliner Indie-Studio Broken Games und die 4Players GmbH haben eine Kooperation angekündigt, in deren Rahmen man das Strategie-/Sammelkarten-Mix Rise of Legions an die Engagement-App SCILL Play ankoppeln wird. Ziel ist es vorrangig, den kostenlos über Steam spielbaren Titel mit einem kontiniuerlichen Nachschub an komfortabel zu erstellenden frischen Herausforderungen sowie Community-Features wie Gilden-Systemen etc. auszustatten.Dazu Martin Lange, Managing Director von Broken Games: „Als kleines Team sind wir in erster Linie damit beschäftigt, unsere treue Community mit neuen Inhalten und Optimierungen für Rise of Legions zu versorgen, so dass Clan- bzw. Gildensysteme sowie langfristige Ziele wie Battle Passes leider bislang noch nicht eingebaut werden konnten. Mit den Chat- und Allianz-Features von SCILL Play [...] können wir dieses Feature in die Tat umsetzen und uns bei der Entwicklung auf den Nachschub neuer Inhalte konzentrieren.“Marc Berekoven, Projektmanager SCILL Play, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Broken Games von SCILL Play überzeugen konnten und als Partner gewonnen haben. Dank der schnellen und unkomplizierten Einbindung von SCILL Play werden wir den Spielern von Rise of Legions zusammen schon bald neue Herausforderungen und Battle Passes und damit noch mehr Motivation sowie coole Preise bieten. Die deutsche Indie-Szene hat enormes Potenzial, wie auch Broken Games mit ihrem ehrgeizigen Projekt zeigen. Wir wissen, dass Zeitressourcen für Entwickler knapp sind. Und SCILL Play ist eine sehr gute Möglichkeit, Dev-Teams jeglicher Größe dabei zu unterstützen, den Spielern mit nur minimalem Aufwand neue Herausforderungen zur Verfügung zu stellen.“SCILL Play wird von der 4Players GmbH entwickelt und ist eine so genannte "Engagement-App". Die App ist kostenlos für iOS sowie Android als Download in den jeweiligen Stores verfügbar und wird demnächst auch in einer Web-Variante zur Verfügung stehen. Spieler können nach einer einmaligenVerknüpfung mit z.B. dem Steam-Account nicht nur in Rise of Legions, sondern in allen unterstützten Spielen neue Herausforderungen finden, übergreifend Erfahrungspunkte sammeln und exklusive Belohnungen einstreichen. Mit zeitgemäßen Chat- und Videochat sowie einem so genannten "Allianz-System" werden zusätzliche Community-Funktion angeboten.Die Einbindung von Rise of Legions in SCILL Play ist für Februar 2020 vorgesehen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer