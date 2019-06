Monster Jam Steel Titans: Startschuss für das Off-Road-Rennspiel - 4Players.de

THQ Nordic und Feld Entertainment haben Monster Jam Steel Titans für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht (Preis: 39,99 Euro). Die PC-Version folgt heute Abend via Steam . Das von den THQ Nordic Rainbow Studios (MX vs ATV) entwickelte Off-Road-Rennspiel beinhaltet u. a. die Modi Stadienrennen, Herausforderungen mit Two-Wheel-Skills, Freestyle, Waypoint-Rennen, Circuit-Rennen und Zerstörung auf Zeit - sowie die offizielle Lizenz von Feld Entertainment (Trucks, Athleten und Stadien)."Unsere Fans bitten uns täglich darum, das Monster-Jam-Erlebnis über unsere Live-Events hinaus zu erweitern - und wir freuen uns, sagen zu können, dass wir mit Monster Jam Steel Titans genau das gemacht haben", sagt Jeff Bialosky, Vice President of Licensing & Retail Development, Feld Entertainment. "Das Team bei Rainbow hat ein 'Monster-Jam'-Spielerlebnis abgeliefert, das nicht nur allen Spielern - vom Anfänger zum Profi - zugänglich ist, sondern die Spieler auch noch dazu animiert, die riesigen offenen Areale zu befahren, zu erkunden und sich in ihnen zu messen. Noch dazu wird all die Action, die die Fans an der Arena so lieben, perfekt eingefangen.""Mit Monster Jam Steel Titans konnten wir Rainbows Expertise für Off-Road-Rennspiele über MX vs ATV hinaus nutzen und ein Erlebnis schaffen, das die schiere Größe, Kraft und Aufregung von Monster Jam wiedergeben kann", sagt Chris Gilbert, CEO, Rainbow Studios. "Wir glauben, die Fans werden das sowohl in der Arena als auch in der riesigen offenen Welt spüren."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer