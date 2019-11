Monster Jam Steel Titans: Die Monster-Trucks rollen auf die Switch - 4Players.de

Am 26. November 2019 haben THQ Nordic und die Rainbow Studios ihren bereits im Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienenen Monster-Truck-Racer Monster Jam Steel Titans auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download im eShop schlägt mit 29,99 Euro zu Buche. Am 4. Februar 2020 soll außerdem noch eine Boxversion für den Einzelhandel folgen.Zum Inhalt schreibt der Publisher: "Monster Jam Steel Titans führt die Fans auch aus dem Stadion hinaus und gibt ihnen die Möglichkeit, wie ein echter professioneller Monster Jam-Athlet zu trainieren, um sich auf die Wettbewerbe vorzubereiten. Alle Trucks, Athleten, Stunts und Big Airs sind in einem Spiel vereint! Monster Jam Steel Titans, entwickelt von THQ Nordics Rainbow Studios, enthält die Modi Stadium Racing, 2 Wheel Skill ChallengesTM, Freestyle, Waypoint Racing, Circuit Racing und Timed Destruction."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch