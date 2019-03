Fate/EXTELLA LINK: 1-gegen-1000-Action erscheint heute für PS4, Vita und Switch - 4Players.de

Marvelous Europe veröffentlicht heute Fate/EXTELLA LINK auf PlayStation 4 und Switch (digital und physisch). Die Umsetzung für PS Vita steht nur in digitaler Form zur Verfügung. Die PC-Version ist bereits ab dem 19. März 2019 bei Steam erhältlich.Unseren Test der PS4-Fassung findet ihr hier : Vor etwas mehr als zwei Jahren hat Marvelous mit Fate/Extella: The Umbral Star bewiesen, dass Tecmo Koei kein Monopol auf unterhaltsame Musou-Action hat. Jetzt steht ein neues Kapitel der knallbunten Saga in den Startlöchern. Wir haben für den Test Seite an Seite mit Karl dem Großen, Nero sowie zahlreichen anderen historischen Größen gekämpft – jedoch ganz anders, als man sich das vorstellt.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer Switch