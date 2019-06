Watch Dogs Legion: Dritter Teil vorab aufgetaucht; Ubisoft bestätigt Entwicklung offiziell - 4Players.de

Vin Dos schrieb am 04.06.2019 um 22:24 Uhr

Warum soll das nicht funktionieren? Ubisoft hat es doch schonmal auf ähnliche Weise probiert mit dem letzten Driver Teil, der überraschend gut war.

Wie kommt man eigentlich auf den Vergleich mit Division und Watchdogs? Beides nie gespielt?

WD2 fand ich auch grässlich von dem ganzen bunten Hackerkram, aber wenn man darüber wegsehen konnte war es spielerisch ein gutes Spiel. Gerade die ganzen Möglichkeiten in der Open World UND in den Missionen mit der K.I. zu experimentieren macht einfach Spaß. Stichwort: Während einer Mission Kriminelle auf Zivilisten ansetzen und direkt danach die Polizei darauf ansetzen...herrliche Kriege konnte man so provozieren. Und auch Missionen auf ganz anderen Wegen bestreiten.

Deshalb würde ich WD2 auch GTA mittlerweile zumindest vom gameplay her vorziehen. Das Experimentieren ist das was mir in Open Worlds am meisten Spaß macht und davon hab ich in GTA fast nichts mehr übrig. Schade nur dass WD von der Physik her gar nicht mithalten kann. Da gibt es eher eine komische Figur ab. Kann aber auch lustig sein. Nur eben nicht so toll wie mit der GTA engine.