Watch Dogs Legion: Gerücht: Dritter Teil vorab aufgetaucht; jede Figur (NPC) in der Stadt soll spielbar sein - 4Players.de

ChaoticSonic hat geschrieben: ? vor 26 Minuten Dass sich die beiden ersten Teile anscheinend so gut verkauft haben, dass es einen dritten Teil tragbar macht, wundert mich.

Ich habe Teil 1 mehrfach angefangen und immer wieder angeödet abgebrochen. Ich kann nicht mal genau sagen, was da für mich nicht gepasst hat, aber der Funke ist nie richtig übergesprungen. Trotz interessanter Thematik.

Teil 2 hat mich dann aufgrund des aggressiven "hippen" Designs kalt gelassen.

Jetzt scheint also ein dritter Teil bevorzustehen, der in einer "nahen Zukunft" spielt.

wobei man sagen kann das so ziemlich alle Spiele von Ubisoft diesen "hey kids, how do you do?" style haben. die wirken halt öfters mal wie Leute 35+ sich die Kids von heute vorstellen und genau für die ists in erster Linie produziert. Schund von der Stange, nichtmal handcrafted sondern halb von Generatoren ausgespuckt und schön mit dem Copy/Paste Stempel gefüllt.das was man in den ersten vier Stunden in einem Ubisoft Spiel erlebt ist ok, das ganze dann auf 50-100Stunden aufzupumpen ist allerdings das Problem von diesen Spielen. Kann mir davon nur noch eins jährlich geben sonst kotzt es einen schon wieder an.