Watch Dogs Legion: Ubisoft lädt Musiker zum Hitrecord-Wettbewerb und ruft Kritiker auf den Plan - 4Players.de

You are super right. Huge oversight. I think script got trimmed at last minute and we fucked that up. It’s hugely important to me that @hitrecord pays artists fairly. Since 2010 we’ve paid community almost $3 million https://t.co/oauU4IUiyE



— Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) 11. Juni 2018

Bereits bei der Entwicklung des kommenden Beyond Good & Evil 2 ging Ubisoft eine Partnerschaft mit Hitrecord ein . Dadurch konnten interessierte Musiker und andere Künstler wie Zeichner ihre Tracks und Designs beisteuern - was unter Skeptikern zur Kritik führte, dass Ubisoft Teile der Arbeit unter unsicheren Honorarbedingungen an die Fans auslagere.Ähnlich läuft es momentan beim kommenden Action-Adventure Watch Dogs Legion ab: Auf der offiziellen Website werden Komponisten, Texter, Sänger, Musiker sowie andere Ideengeber dazu aufgefordert, sich per Wettbewerb mit eigener Musik einzubringen. Zehn ausgewählte Tracks sollen schließlich im Spiel landen, entsprechend im Abspann auftauchen und mit Honoraren vergütet werden. Dazu müssten sie natürlich ins Spiel passen - und zur Idee bzw. Stimmung, die in der jeweiligen Szene benötigt wird.Das Magazin Rockpapershotgun kritisiert diese Praxis in einem Kommentar, weil Ubisoft damit die Arbeit von angestellten Arbeitnehmern hin zu Außenseitern verlagere. Außerdem fördere man so das Prinzip des "Spec Work", also der spekulativen Arbeit, bei der die Wettbewerbsteilnehmer nicht wüssten, ob sich ihre investierten Arbeitsstunden evtl. auszahlen werden - oder ob sie komplett leer ausgehen.Rockpapershotgun-Autorin Jay Castello räumt ein, dass die nicht ausgewählten Musikstücke trotzdem im Hitrecord-Katalog landeten und eine Chance darauf hätten, später verwertet zu werden, um so doch noch für Einnahmen zu sorgen. Es gebe aber trotzdem keine Sicherheit dafür. Außerdem würden die 2.000 Dollar Preisgeld pro genutztem Song nicht selten auf mehrere Mitglieder einer Band aufgeteilt - manchmal auch auf Remixer, weil Remixes auf der Plattform explizit erwünscht seien.HitRecord-Gründer und -Chef Joseph Gordon-Levitt habe bereits im vergangenen Jahr klargestellt, dass das Geschäftsmodell seines Unternehmens sich "substanziell" von "Spec Work" unterscheide. Ubisoft habe sich bei Beyond Good & Evil 2 nicht dafür entschieden, um Kosten einzusparen, sondern um Fans am Projekt teilhaben zu lassen.Im vergangenen Jahr twitterte Gordon-Levitt , dass man seit 2010 beinahe 3 Mio. Dollar an Mitwirkende ausgezahlt hätte. Das Unternehmen erläuterte laut Rockpapershotgun in einem Video , dass sich auch die 50.000 Dollar zu Beyond Good & Evil 2 darunter befänden.Zum Zeitpunkt des Kommentars beklagte Castello, das diese Beträge auf der entsprechenden Übersichtsseite trotzdem noch als "ausstehend" gekennzeichnet gewesen seien - mittlerweile haben sie allerdings den Status "ausgezahlt" bekommen, wie sich hier einsehen lässt Letztes aktuelles Video: E3 2019 Exklusive Spielszenen