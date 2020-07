Watch Dogs: Legion: Der Widerstand in London im Trailer

Im Vorfeld der Xbox Games Showcase hatte Ubisoft noch einen Trailer zu Watch Dogs: Legion veröffentlicht. Der Widerstand-Trailer gewährt einen Blick in die Möglichkeiten zur Rekrutierung von Charakteren und deren individuelle Fähigkeiten.London wird von Opportunisten unterdrückt, die sich nach verheerenden Anschlägen formiert haben. Nun werden die Spieler aufgerufen sich dem DedSec-Widerstand anzuschließen.Ubisoft: "Watch Dogs: Legion lässt Spieler jeden Charakter, auf den sie in der offenen Spielwelt treffen, für ihren DedSec-Widerstand rekrutieren, bis zu 40 Charaktere auf einmal. Als Schauplatz bietet London für die Spieler die perfekte Kulisse, um alle Arten von Charakteren für ihren Widerstand zu rekrutieren, die einzigartige Waffen und Fähigkeiten besitzen: Vom MI6-Agenten zum reinen Faustkämpfer, vom brillanten Hacker zum Fluchtwagenfahrer, vom Hooligan zur unscheinbaren alten Dame. Die Spieler können jede beliebige Figur aus ihrer Rekrutenliste verkörpern und Situationen je nach ihren Vorlieben angehen: Ob sie sich nun vom Himmel aus nähern, während sie hoch oben auf einer Frachtdrohne als Bauarbeiter positioniert sind, oder am Boden als Spion mit Hightech-Geräten, wie einer Uhr, die Waffen blockiert und einem Prototyp eines raketenschießenden Autos - der Spieler hat die Wahl."Watch Dogs Legion wird am 29. Oktober 2020 für PC (Epic Games Store und Uplay), PlayStation 4, Stadia und Xbox One erscheinen. Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X (Smart Delivery wurde bestätigt) sollen folgen.