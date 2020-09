Watch Dogs: Legion: Gehört ebenfalls zum Start-Lineup der Xbox Series X

Neben Assassin's Creed: Valhalla wird Ubisoft auch mit Watch Dogs: Legion am 10. November im Start-Lineup der Xbox Series X vertreten sein. Das hat der französische Publisher jetzt offiziell bestätigt. Die Versionen für Xbox One, PS4, PC und Stadia behalten ihren kleinen Vorsprung und erscheinen wie geplant am 29. Oktober.In der Pressemitteilung heißt es: "Das London der nahen Zukunft von Watch Dogs: Legion wird im vollen Umfang vom Hardware-beschleunigten Raytracing der neuen Xbox Serie X | S profitieren: Vom Piccadilly Circus und seinen riesigen Digitalbildschirmen bis hin zu den Neonlichtern und Hologrammen der Camden High Street bringt die in Echtzeit Raytracing Reflexionen auf einen noch nie dagewesenen Grad an Realismus in einen urbanen Spielplatz."Letztes aktuelles Video: RTXTrailer