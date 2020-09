Watch Dogs: Legion: Aiden Pearce (DLC), Stormzy und ein Video zum Rekrutierungssystem

Ubisoft hat während des Forward-Events neue Inhalte für Watch Dogs: Legion angekündigt. Hierzu gehört eine Zusammenarbeit mit dem britischen Musiker Stormzy und die Rückkehr von Aiden Pearce (spielbarer Charakter) als Post-Launch-Inhalt. Außerdem ist das Rekrutierungssystem in einem Video ausführlicher vorgestellt worden.Ubisoft: "Als Teil der Post-Launch Inhalte für Watch Dogs: Legion wird Aiden Pearce zusammen mit einem eigenen Handlungsstrang als voll spielbarer Charakter zurückkehren. Der Season Pass von Watch Dogs: Legion kann separat oder als Teil der Gold, Ultimate und Collector Edition erworben werden und bietet eine neue Story-Erweiterung in zwei Erzählbögen, zusätzliche DedSec-Missionen, vier einzigartige Helden, darunter Aiden Pearce, die Complete Edition des ersten Watch Dogs aus dem Jahr 2014 und vieles mehr. Die vollständige Liste der Watch Dogs: Legion Post-Launch-Inhalte wird in den kommenden Wochen im Detail vorgestellt. Sie wird einige aufregende kostenlose Inhalte enthalten und spielbare Charaktere, Online-Inhalte, neue Modi, Missionen und Aktualisierungen bringen.""In Watch Dogs: Legion erlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen Untergrundwiderstand DedSec für koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllten die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hatte. Als Mitglied von DedSec werden Spieler gegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müssen sie für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein. Spieler müssen neue Mitglieder für ihren DedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften.""Die Spieler werden eine einzigartige Mission spielen, um dem britischen Musiker Stormzy unter die Arme zu greifen. In der Mission Fall on My Enemies wird Stormzy die Spieler darum bitten, ihm dabei zu helfen, die Übertragung seines Liedes 'Rainfall' (feat. Tiana Major9), aus dem Album 'Heavy is the Head' im Zentrum Londons zu ermöglichen. Das offizielle Musikvideo zu 'Rainfall', welches heute während Ubisoft Forward uraufgeführt wurde und am 1. Oktober erscheinen soll, wurde vollständig mit der Watch Dogs: Legion-Engine erstellt."Watch Dogs: Legion wird am 29. Oktober für PC (Epic Games Store, Uplay), PlayStation 4, Stadia und Xbox One erscheinen. Die Xbox Series X wird am 10. November versorgt und die PlayStation 5, sobald die Konsole veröffentlicht wurde.