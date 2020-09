Watch Dogs: Legion: Details zur PS5-Version: Raytracing-Reflexionen und 4K-Grafik

Ubisoft hat die PS5-Umsetzung von Watch Dogs: Legion näher vorgestellt. So verspricht die PlayStation 5 sowohl 4K-Grafik als auch Raytracing-Reflexionen in einer Stadt voller digitaler Bildschirme, Hologramme und Neonlichter. Auch die "Adaptiven Trigger" des Controllers sollen "von Hand abgestimmte Reaktionen" ermöglichen."Watch Dogs: Legion wird die Vorteile von Tempest 3D Audiotech nutzen, um London mit vorbeifahrenden Autos, sprechenden Fußgängern und darüber fliegenden Drohnen zum Leben zu erwecken und so das Spielerlebnis in der ganzen Stadt zu verbessern. Dank der Ultra-High-Speed-SSD wird Watch Dogs: Legion die Wartezeiten drastisch verkürzen, so dass das Fahren mit hoher Geschwindigkeit und Schnellreisen durch London zu einer wirklich reibungslosen Überfahrt wird", schreibt der Publisher weiter.Diejenigen, die das Spiel im PlayStation Store oder auf Blu-Ray für PS4 kaufen, erhalten nach der Veröffentlichung der Next-Gen-Konsole ohne zusätzliche Kosten Zugang zur digitalen PlayStation-5-Version von Watch Dogs: Legion am 19. November - gleiches gilt für Download-Erweiterungen. Weitere Informationen über den spielerischen Generationen-Wechsel findet ihr hier "Die Aktualisierung auf Konsolen der nächsten Generation ist bei physischen Versionen nicht möglich, wenn du dir eine Konsole ohne Disc-Laufwerk gekauft hast. Es ist ebenfalls nicht möglich, eine digitale Version für die aktuelle Konsolengeneration in eine physische Version für die Konsolen der nächsten Generation umzuwandeln."Watch Dogs: Legion erscheint am 29. Oktober 2020 auf PC (Epic Games Store und Ubisoft Store), PlayStation 4, und Xbox One. Die Umsetzung für Xbox Series X|S wird am 10. November veröffentlicht. Das Spiel erscheint als digitale PlayStation-5-Version zeitgleich zum Start der Konsole am 19. November 2020. Die physische Version für PlayStation 5 wird ab dem 24. November verfügbar sein.Ubisoft schrieb zu den Watch-Dogs-Fassungen für Xbox Series X|S vor einigen Tagen: "Das London der nahen Zukunft von Watch Dogs: Legion wird im vollen Umfang vom Hardware-beschleunigten Raytracing der neuen Xbox Serie X | S profitieren: Vom Piccadilly Circus und seinen riesigen Digitalbildschirmen bis hin zu den Neonlichtern und Hologrammen der Camden High Street bringt die in Echtzeit Raytracing Reflexionen auf einen noch nie dagewesenen Grad an Realismus in einen urbanen Spielplatz. (...) Darüber hinaus werden Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs: Legion beide die Leistung der Konsolen nutzen, indem sie den Spielern Texturen mit höherer Auflösung, verbesserte Schattenqualität sowie Clutter Density in Assassin's Creed Valhalla bieten. Beide Spiele werden die Vorteile des Direct Storage nutzen, indem sie von schnelleren Ladezeiten und einer verbesserten Spielwelt-Erfahrung profitieren."Letztes aktuelles Video: Das Rekrutierungssystem Erklärt