Watch Dogs: Legion: Maximal 1080p auf Xbox Series S; etwas mehr Raytracing-Reflexionen auf PC als auf Konsolen

Die höchste Auflösung von Watch Dogs: Legion ab 58,19€ bei kaufen ) auf der Xbox Series S wird 1080p (dynamisch) sein, erklärte Galvin Whitlock (Lead Programmer bei Ubisoft) gegenüber wccftech . Dynamisch bedeutet, dass die Auflösung weiter gesenkt werden kann, wenn die Bildwiederholrate zu stark einbricht. Aber auch auf der "kleinen" Next-Generation-Konsole von Microsoft wird Raytracing für die Reflexionen genutzt. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X wird das Spiel in 4K mit 30 fps und Raytracing-Reflexionen laufen, laut Lathieeshe Thillainathan (Ubisoft Live Producer). Allem Anschein nach gibt es auch einen Performance-Modus für 60 fps bei unklarer Auflösung.Die Qualität der Raytracing-Reflexionen auf dem PC und den Konsolen beschrieb Galvin Whitlock so: "Die Grundlagen des Raytracings sind auf allen Plattformen, die es unterstützen, gleich. Aber auf dem PC führen wir Raytracing via RTX auch auf raueren Oberflächen in mehr Situationen durch. Das Raytracing beruht auf einer vereinfachten Version der Welt, in der wir die 'Strahlen verfolgen'. Diese wurde für jede Plattform individuell optimiert, um die Anzahl der Strahlen, die wir verarbeiten können, zu maximieren. Insgesamt ist das Aussehen auf allen Plattformen, die Raytracing unterstützen, ähnlich, aber im direkten Vergleich werden nur Experten in der Lage sein, Unterschiede zu erkennen." Demnach hat die PC-Version bei den Raytracing-Reflexionen im Vergleich zu den Konsolen leicht die Nase vorn.Last but not least verriet er, dass Raytracing auch auf AMD-Grafikkarten (Radeon-RX-6000-Serie) sofort funktionieren wird. Dennoch muss das Raytracing für jede Architektur individuell abgestimmt und verbessert werden.