Watch Dogs: Legion: Zerstörte Spielstände: Patch soll erst Anfang Dezember erscheinen

We're sorry about the issues you're experiencing. The team is aware of this issue and are working on a fix for it, which we're aiming to have in a patch in early December.



— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) November 20, 2020

Einige Spieler ärgern sich derzeit mit einem fatalen Bug in Watch Dogs: Legion ( ab 42,99€ bei kaufen ) herum, der dafür sorgt, dass die automatisch angelegte Speicherdatei beschädigt wird. Die Folgen sind frustrierend: Da man alternativ keinen manuellen Spielstand speichern darf, ist ein Weiterspielen nach dem Auftritt des Fehlers im Prinzip nicht länger möglich und man verliert seinen kompletten Fortschritt.Offenbar tritt der Bug vor allem am PC auf, doch auch immer mehr Konsolenspieler melden sich zu Wort und berichten von den gleichen Erfahrungen. Ubisoft hat mittlerweile eingeräumt, dass man sich des Problems bewusst sei und das Team bereits an einer Lösung arbeite. Diese scheint jedoch ungewöhnlich viel Zeit zu beanspruchen: Via Twitter stellt man einen Patch zur Behebung des Speicher-Bugs erst für Anfang Dezember in Aussicht. Bis dahin läuft man also noch Gefahr, seinen Spielstand und Fortschritt in Watch Dogs: Legion zu verlieren.Letztes aktuelles Video: Epilog