Watch Dogs: Legion: Online-Multiplayer-Update verschoben; andere Verbesserungen sind wichtiger

Ubisoft hat die Veröffentlichung des Online-Modus von Watch Dogs: Legion ab 38,69€ bei kaufen ) auf Anfang 2021 verschoben. Eigentlich sollte der Multiplayer-Modus (Koop-Open-World, Koop-Missionen, PvP in der Spiderbot-Arena) als Teil eines kostenlosen Updates für alle Spieler ab dem 3. Dezember 2020 verfügbar sein. Die Verschiebung wird mit dem aktuellen Status des Spiels begründet. So sollen zunächst technische Probleme mit dem Einzelspieler-Modus aus der Welt geschafft werden. Ubisoft : "Wie wir in unserem letzten State of the Game berichtet haben, werden wir nächsten Monat weitere Verbesserungen und Quality of Life Features für euch veröffentlichen, inklusive weiterer Stabilitäts-Verbesserungen und Optimerungen der Grafik auf dem PC, um unser Ziel von konstanten 60 fps auf leistungsstarken Grafikkarten zu erreichen.""Als unmittelbare Folge werden wir diese Woche Update 2.20 für PC, PlayStation, Xbox und Stadia veröffentlichen. Das Update wird eine manuelle 'Spiel speichern'-Funktion zur PC-Version hinzufügen und Stabilitätsverbesserungen für Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 bringen. Hier findet ihr die vollständige Liste der Patch-Hinweise ."Letztes aktuelles Video: Epilog