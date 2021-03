Watch Dogs: Legion: Online-Modus verspätet sich auf PC und anfängliche Einschränkungen auf Konsolen

A message from the Watch Dogs: Legion team about the Online Mode: pic.twitter.com/VVeaZ7v7yb



Freeroam Open-World Gameplay: Bis zu vier Spieler:innen fügen sich zu einem Team zusammen und erkunden gemeinsam London, erleben City-Events, Challenges und Nebenaktivitäten.

Koop-Missionen für 2 bis 4 Spieler mit neuen Koop-Gameplay-Mechaniken und der Möglichkeit das perfekte Team zu rekrutieren, um den Widerstand zum Erfolg zu führen.

„Leader of the Pack“, die erste Tactical Op für vier Spieler erfordert Teamwork und Effizienz. Fünf miteinander verbundene narrative Missionen bilden Endgame-Content und eine besondere Herausforderung. Das richtige Team mit der passenden Strategie, Kommunikation und voll ausgebauten Gadgets ist der Schlüssel zum Erfolg.

Der erste PvP-Modus – Spiderbot-Arena – bietet intensive Deathmatches mit bis an die Zähne bewaffneten Spiderbots.

Eigentlich wollte Ubisoft am 9. März 2021 den Online-Modus für Watch Dogs: Legion ab 32,86€ bei kaufen ) via Update nachliefern, aber anhaltende technische Probleme machten Anpassungen dieses Plans erforderlich.Während der Online-Modus auf den Konsolen am 9. März starten soll, ist die Umsetzung auf dem PC aufgrund von Absturzsachen bei bestimmten Grafikkarten erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Der Endgame-Modus "Tactical Ops" wird auch auf PlayStation, Stadia und Xbox erst ab dem 23. März verfügbar sein, da auch hier Absturzprobleme entdeckt wurden. Auf PlayStation 4/5 wird zunächst nur ein eingeschränkter Ingame-Text-Chat zur Verfügung stehen. Auch diese Funktion soll mit dem Patch am 23. März ausgebaut werden.Ubisoft: "Der Online-Modus von Watch Dogs: Legion wird folgende Inhalte bieten:Jede Teilnahme an Online-Aktivitäten beschert XP, um Ränge aufzusteigen und dadurch zahlreiche Belohnungen wie exklusive kosmetische Items und Einflusspunkte zu erspielen, mit denen sich neue Teammitglieder und Upgrades freischalten lassen.Letztes aktuelles Video: Epilog