Watch Dogs: Legion: Online-Modus für Konsolen und Stadia verfügbar

"Freeroam Open-World Gameplay: Bis zu vier Spieler:innen schließen sich zu einem Team zusammen und erkunden gemeinsam London, absolvieren City-Events, Challenges und Nebenaktivitäten.

Neue Koop-Missionen für zwei bis vier Spieler:innen: Die neuen Koop-Gameplay-Mechaniken ermöglichen es das perfekte Team zu rekrutieren, um an den ikonischsten Wahrzeichen der Stadt gegen Londons Bedrohungen zu kämpfen.

Der erste PVP-Modus: "Spiderbot-Arena", wo vier Spieler:innen bewaffnete Spiderbots steuern und gegeneinander in offenen Multiplayer-Deathmatches antreten."

"Wächter-Protokoll: DedSec jagt einen Algorithmus, der einer künstlichen Intelligenz ermöglichen würde, menschliche Entscheidungen zu übergehen. Ohne DedSec könnte diese Technologie zu schwer bewaffneten Drohnen und damit vollautomatischen Tötungsmaschinen führen.

Nicht in unserem Namen: Eine geheimnisvolle Gruppe stiehlt nicht nur DedSecs Namen, sondern auch Informationen, mit denen ein ruchloser Klatschpressen-Besitzer Erpressungen vornehmen will."

Der Online-Modus von Watch Dogs: Legion ab 32,86€ bei kaufen ) ist als kostenloses Update für PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht worden. Die PC-Version wird den Mehrspieler-Modus erst später via Update erhalten.Der Online-Modus von Watch Dogs: Legion beinhaltet:Für diejenigen, die den Season Pass besitzen, sind zusätzlich zwei Missionen ab sofort spielbar:Am 23. März erscheint mit "Leitwolf", die erste Tactical Op, die Teamwork und Effizienz erfordert. Weitere Patches und Inhalte werden in Form von kostenlosen Updates, inklusive dem Invasion-PvP-Modus, neuen Koop-Missionen, weiteren Charakteren etc. erscheinen.Letztes aktuelles Video: OnlineModus LaunchTrailer