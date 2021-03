Watch Dogs: Legion: Kostenloses Probewochenende und Ausblick auf die nächsten Inhalte

"Ende April: Mina, ein Opfer von transhumanen Experimenten, die die Fähigkeit hat Personen per Gedankenkontrolle zu steuern, wird inklusive einer neuen Nebenmission verfügbar.

Ende Juni: Watch Dogs: Legion - Bloodline, eine neue Story, die Aiden Pearce aus dem ersten Watch Dogs, sowie Wrench aus Watch Dogs 2 beinhaltet und sowohl im Singleplayer, als auch im Online-Modus gespielt werden kann.

August: Darcy, ein Mitglied des Assassinen Ordens von Assassin's Creed, wird neben neuen Missionen als spielbarer Charakter zur Verfügung stehen."

Ubisoft hat den Plan für die Post-Launch-Inhalte von Watch Dogs: Legion ab 14,99€ bei kaufen ) konkretisiert. So ist seit gestern die erste "Tactical Op" (Leitwolf) für vier Spieler im Online-Modus verfügbar. Ende Mai sollen dann zwei PvP-Modi (Datenjagd und Invasion) sowie eine neue "Tactical-Op-Mission" (Projekt Omni) folgen.Für alle, die den Season Pass besitzen:Außerdem wird Watch Dogs: Legion am kommenden Wochenende kostenlos spielbar sein ( Details ). Es wird zwischen dem 25. und 29. März (ab 17 Uhr) auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie PC (Epic Games Store und Ubisoft Store) zur Verfügung stehen. Der Vorabdownload soll im Laufe des heutigen Tages möglich sein (ab 18 Uhr). Auch Rabattaktionen (50 Prozent auf das Hauptspiel und 25 Prozent auf den Season Pass) sind geplant. Während des kostenlosen Wochenendes kann man sowohl den Einzelspieler-Modus als auch den Online-Modus ausprobieren. In dieser Free-Weekend-Version ist die Hälfte der acht Bezirke in London freigeschaltet. Die Story kann man bis zur "Skye Larsen Mission" spielen.Letztes aktuelles Video: OnlineModus LaunchTrailer