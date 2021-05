Watch Dogs: Legion: Mehr Zeit für die Entwicklung: Update-Fahrplan angepasst

Ubisoft hat den Update-Fahrplan für Watch Dogs: Legion ab 28,99€ bei kaufen ) etwas angepasst. So wurden die für Ende Mai geplanten PvP-Modi "Invasion" und "Datenjagd" auf August verschoben. Die Entwickler möchten mehr Zeit in die Entwicklung und in eine "robuste öffentliche und private Spielersuche" investieren. Die zweite "Tactical-Ops-2-Mission" ist von Ende Mai auf den 1. Juni verlegt worden. Auch die Story-Erweiterung Bloodline mit Aiden Pearce und Wrench braucht etwas mehr Zeit und soll Anfang Juli startklar sein (bisher war Ende Juni geplant).Am 1. Juni wird jedenfalls das Update 4.5 erscheinen. Ubisoft : "Zwar hatten wir ursprünglich vor, ihn bereits Ende Mai auszurollen, doch wir wollten sichergehen, dass den verschiedenen Teams für ihre Arbeit an den unterschiedlichen neuen Inhalten genügend Zeit bleibt nur so können wir euch das beste Spielerlebnis garantieren."Update 4.5 verbessert einige Fehler aus Update 4.0, fügt die zweite Tactical-Ops-Mission hinzu, bringt Helen als Operative, nimmt allgemeine Spielkomfort-Verbesserungen vor, sorgt für Cross-Gen-Play (Xbox One mit Xbox Series X|S und PlayStation 4 mit PlayStation 5) und fügt den 60fps-Leistungsmodus für Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 hinzu. Auch eine "Überraschung" wird versprochen. Ubisoft : "Wir wissen, dass ihr schon sehnlichst auf den Bloodline-Story-DLC wartet. Mit der Story-Erweiterung werden in TA 5.0 auch Aiden und Wrench ins Hauptspiel aufgenommen und ihr könnt die gesamte Kampagne von Watch Dogs: Legion mit den beiden wohlbekannten Charakteren spielen."Letztes aktuelles Video: Update 1 Trailer