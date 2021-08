Watch Dogs: Legion: Update 5.5 bringt AC-Crossover-Inhalte, Widerstandsmodus und Legion of the Dead für Konsolen

"Versteckte Klinge: Die ikonische Assassinen Waffe. Verbessert den Nahkampf und führt Takedowns aus jedem Winkel aus.

Das Titel-Update 5.5 für Watch Dogs: Legion ab 16,98€ bei kaufen ) ist von Ubisoft auf allen Plattformen veröffentlicht worden. Das kostenlose Update heißt Assassin's Creed in Watch Dogs: Legion mit zwei Story-Missionen (Enter the Assassins und The New Creed) sowie zwei Weltmissionen (Templerjagd und Artefaktjagd) willkommen.Spieler, die den Season Pass besitzen, können sowohl im Einzelspielermodus als auch online in die Rolle von Darcy, einem Mitglied des Assassinen-Ordens aus Assassin's Creed, schlüpfen und dabei unter anderem folgende Fähigkeiten nutzen:Das Update enthält außerdem weitere Inhalte für den Online-Modus von Watch Dogs: Legion und die Einzelspielerkampagne.Online-Modus:Einzelspielerkampagne:"Darüber hinaus ist Watch Dogs: Legion of the Dead ab sofort auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie im Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC, Stadia, Luna und Ubisoft+ erhältlich. Watch Dogs: Legion of the Dead bietet ein Rogue-Lite-Erlebnis, in dem die Spieler:innen als "Survive-as-Anyone" gegen die drohende Bedrohung durch Untote und feindlich gesinnte Lebende in der neu gestalteten, gefallenen Stadt London antreten müssen. Im Alleingang oder mit bis zu vier Freund:innen im Koop-Modus gilt es eine Strategie zu entwickeln, wie sie den Extraktionspunkt für jeden Durchgang erreichen und unterwegs so viele Vorräte wie möglich sammeln können. Dabei können Fähigkeiten wie der Bienenschwarm eingesetzt werden, um Feinde zu dezimieren, der AR Cloak, um Bedrohungen zu entkommen, und ein Combat Spider-Bot, der mit einem Geschützturm ausgestattet ist."