Metamorphosis: Trailer: "Die Verwandlung" von Franz Kafka als Rätsel-Plattformer

Ovid Works hat nach längerer Sendepause einen Trailer aus Metamorphosis veröffentlicht (siehe unten). Das Spiel ist ein Rätsel-Plattformer aus der Ego-Perspektive über einen Mann, der sich auf mysteriöse Weise in einen Käfer verwandelt hat. Das Spiel soll Franz Kafkas Kurzgeschichte "Die Verwandlung" aufgreifen. Metamorphosis soll im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Produktbeschreibung: "Ovid Works versetzt den Spieler in die Rolle des Verkäufers Gregor Samsa, der sich plötzlich aus unerklärlichen Gründen in einen Käfer verwandelt. Krabbelnd begibt Gregor sich auf eine Reise, um sich selbst und seinen Freund Joseph zu befreien, der verhaftet wurde. Dummerweise erkennt Joseph seinen Freund in Gestalt eines Käfers nicht, was die Dinge zusätzlich kompliziert macht. Um Joseph zu retten und die eigene Verwandlung rückgängig zu machen, begibt sich der Spieler auf eine gefährliche Reise durch eine Welt, die aus der Perspektive eines Käfers bedrohlich und unbekannt wirkt. Was eben noch Alltags-Gegenstände waren, sind jetzt nahezu unüberwindbare Hindernisse. Springend und kletternd erkundet der Spieler die Welt. Mit Hilfe verschiedener Fähigkeiten bahnt sich Gregor als Käfer den Weg durch Ecken und Ritzen, die er als Mensch nie wahrgenommen hat."Letztes aktuelles Video: Official Trailer 2020