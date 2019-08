Warsaw: Runden-Taktik im Zweiten Weltkrieg erscheint am 2. Oktober - 4Players.de

Die in unserer Vorschau mit "gut" eingestufte Runden-Taktik Warsaw wird verschoben und erst am 2. Oktober über Steam für den PC erscheinen; die Konsolenversionen kommen später, aber haben noch keinen konkreten Termin. Das Spiel rund um den Warschauer Aufstand von 1944 wird auch auf Deutsch verfügbar sein. Hier der Ausblick von Mathias:"Obwohl ich auch Darkest Dungeon oder XCOM gespielt habe, fühle ich mich im Bereich der Taktik-Rollenspiele eigentlich am ehesten bei Disgaea & Co zuhause. Dennoch übt Warsaw auf mich eine große Faszination aus. Die Mischung der unterschiedlichen mechanischen Elemente vom Rundenkampf über Basismanagement bis hin zum Erzähl-Abenteuer mit Entscheidungen und Konsequenzen scheint gelungen, muss aber im Test noch beweisen, wie überzeugend alles miteinander verzahnt wurde – darauf ließen sich in den ersten gut eineinhalb Stunden noch keine Rückschlüsse ziehen. Die Gefechte mit ihren Flankier- und Bewegungsmöglichkeiten sowie dem reichhaltigen Fähigkeiten- bzw. Waffenarsenal hinterlassen jedenfalls einen guten Eindruck. Die Figuren, denen man begegnet, wirken lebendig, wobei Pixelated Milk das Kunststück schafft, die Charaktere vor dem eigentlich schwermütigen Hintergrund des Warschauer Aufstandes im Spätsommer 1944 mit seinen hunderttausenden Opfern unprätentiös und ohne moralischen Zeigefinger zu inszenieren. Zudem tut es Warsaw gut, dass Mechaniken, die Helden sowie die Erzählung im Vordergrund stehen. Denn obwohl man letztlich keine Möglichkeit hat, den Aufstand entgegen der Historie zu gewinnen, kann man das Überleben seiner Helden sichern. Die PC-Version soll Anfang September veröffentlicht werden, die Konsolenfassungen lassen länger auf sich warten."Letztes aktuelles Video: PC-Trailer