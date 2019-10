Warsaw: Taktik-Rollenspiel der Regalia-Macher im Zweiten Weltkrieg startet auf PC - 4Players.de

Der polnische Entwickler Pixelated Milk ( Regalia: Of Men and Monarchs ) und Publisher gaming company veröffentlichen das im Zweiten Weltkrieg spielende Taktik-Rollenspiel Warsaw am 2. Oktober 2019 für PC ( Steam ). Als Preis werden 19,99 Euro genannt. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.Die Macher beschreiben ihr rundenbasiertes Strategiespiel (zur Vorschau ) über den Warschauer Aufstand von 1944 wie folgt: "In Warsaw führen Spieler eine polnische Widerstandsgruppe gegen die Besatzungstruppen der Nazis. Rekruten müssen angeworben und ausgebildet werden, um überhaupt eine Überlebenschance in den Straßen von Warschau zu haben. Ein wichtiges Kernelement ist dabei das Management der Aufstandsgruppe - in Warsaw ist der Tot permanent. Gefallene Helden haben Einfluss auf die Moral des Widerstandes.""Mit Warsaw wollten wir einen Titel erschaffen, der sowohl kulturell wertvoll als auch großartig zu spielen ist und hoffen, dies erreicht zu haben. Wir haben uns mit der Story und der Mechanik des Spiels sehr viel Mühe gegeben, um die bestmögliche Erfahrung für unsere Spieler zu garantieren. Wir wollen unserer Geschichte schließlich auch gerecht werden", so Producer Krzysztof Paplinski.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC