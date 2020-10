Warsaw: Taktik-Rollenspiel im Zweiten Weltkrieg für Konsolen erschienen

Screenshot - Warsaw (PS4) Screenshot - Warsaw (PS4) Screenshot - Warsaw (PS4) Screenshot - Warsaw (PS4) Screenshot - Warsaw (PS4)

Am 29. September 2020 haben Pixelated Milk, gaming company und Crunching Koalas das bereits im letzten Jahr für PC erschienene un auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewertete Taktik-Rollenspiel Warsaw auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Die Version für Nintendo Switch folgte am 1., die für Xbox One am 2. Oktober. Im Microsoft Store wird aktuell noch ein kurz vor Ende stehender Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro), im PlayStation Store und eShop nicht.In der Spielbeschreibung heißt es: "In einer von feindlichen Streitkräften besetzten Stadt besteht die einzige Hoffnung auf Freiheit darin, sich zu erheben und mit allen Mitteln zu kämpfen. Rufe fähige Männer und Frauen zum Aufstand zusammen, erbeute alles, was du kannst, um deinen Widerstand zu bewaffnen und konfrontierte die überwältigenden Streitkräfte des Gegners, die in deine Heimat einmarschiert sind. Diese düsteren Zeiten fordern jeden: Junge, Alte, Männer, Frauen, Kinder, Soldaten und Zivilisten. Erfahre, wer sie sind, nutze ihre Talente und führe sie strategisch gegen die Besatzer ins Feld.Nutze Taktiken wie Flanken, Hinterhalte und Ablenkungen, um den Gegner dorthin zu bringen, wo du ihn haben willst und um zu überleben. Führe deine Gruppe durch das Warschau des Jahres 1944, welches detailliert rekonstruiert wurde, um ein eingängiges Spielerlebnis zu schaffen. Nimm an historischen Ereignissen teil, die sich mit Zufallsereignissen abwechseln - so erlebst du deine eigene Geschichte der besetzten Stadt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch