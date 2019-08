Freedom Finger: Das Mittelfinger-Raumschiff landet auch auf Switch - 4Players.de

Das abgedrehte Shoot'em-up Freedom Finger wird auch auf Switch landen. Das wurde im Rahmen der Indie World Direct bekannt gegeben. Demnach wird man sich auch auf der Nintendo-Konsole mit dem Raumschiff in Form eines Mittelfingers durch 36 Level ballern und aufgesammelte Feinde als zusätzliche Geschosse missbrauchen dürfen.Der Release wird noch grob mit "Herbst" datiert, dürfte aber wahrscheinlich zur gleichen Zeit erfolgen wie auf den anderen Plattformen.In Freedom Finger steuern die Spieler den noch unbedarften Weltraumpiloten "Gamma Ray", der auf eine intergalaktische Rettungsmission aufbricht, um Mondforscher zu retten, die von Terroristen entführt wurden. Das Raumschiff von Gamma Ray kann feuern, während es allen den Mittelfinger zeigt, die so bescheuert sind, sich mit ihm anzulegen. Die Form einer Faust kommt nicht von ungefähr: Das Schiff kann Gegner schlagen, werfen, greifen und Feinde im Nahkampf verprügeln. Gegner, Bosse, Angriffsmuster und Level-Events sollen immer synchron zur Musik sein (Rhythmus-basierte Action). Der Soundtrack wird lizenzierte Musik von Red Fang, METZ, Power Trip, Com Truise, White Fence, Ty Segall, Makeup and Vanity Set, True Widow, The Radio Dept., Drab Majesty, John Maus, Vektroid, Danimal Cannon und Cleaners from Venus umfassen. Zum Synchronsprecher-Aufgebot gehören Nolan North, John DiMaggio, Sam Riegel und Eric Bauza.Gerade auf der Switch ist davon auszugehen, dass die angekündigten Zensur-Optionen ebenfalls vorhanden sein dürften.Letztes aktuelles Video: Censored SFW Gameplay Mode