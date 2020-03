Freedom Finger: Das Mittelfinger-Raumschiff ist auch auf Xbox One und PS4 gelandet

Wide Right Interactive hat sein bereits für PC und Nintendo Switch erschienenes 2D-Shoot'em-Up Freedom Finger alias Freiheitsfinger am 23. März 2020 auch für Xbox One und am 24. März für PlayStation 4 veröffentlicht. Im PlayStation Store kostet der Download 13,99 Euro, während im Microsoft Store 14,99 Euro fällig werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Freiheitsfinger ist ein wilder Side-scrolling Shooter, bei dem die Musik den Ton angibt! Bombe, schlage und schmettere dir in dieser durchgeknallten Cartoon-Action deinen Weg durch 40 Level!Die Charaktere werden von Synchronsprechern zum Leben erweckt, unter anderem von Nolan North (Avengers, Uncharted), John DiMaggio (Futurama, Adventure Time, Gears of War), Sam Riegel (Critical Role) und Eric Bauza (Looney Tunes, Rick & Morty, Superjail!).Ein einzigartiger Soundtrack mit Musik von Red Fang, Aesop Rock, METZ, Power Trip, Com Truise, White Fence, Ty Segall, Makeup and Vanity Set, True Widow, The Radio Dept., Drab Majesty, John Maus, Vektroid, Danimal Cannon, Cleaners from Venus, Male Gaze, Ezee Tiger, The Mall und vielen mehr!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer