Barotrauma: Taucht am 5. Juni in Steams Early Access auf (oder ab) - 4Players.de

Daedalic und die Entwickler-Studios FakeFish sowie Undertow Games haben heute bekanntgegeben, dass Barotrauma am 5. Juni 2019 auf Steam für Windows, Mac und Linux in den Early Access startet. Die kooperative U-Boot-Simulation im SciFi-Szenario schickt bis zu 16 Spieler auf eine Reise durch die außerirdischen Ozeane des Jupitermonds Europa.Dort entdecken sie fremdartige Monster, managen diverse U-Boot-Systeme und kämpfen darum, die Gefahren zu überleben, die ihnen von außen wie von innen drohen. Zu unserer Vorschau geht es hier "Die U-Boot-Crew durchquert eiskalte Meere voller seltsamer Kreaturen, erkundet Alien-Ruinen und arbeitet mit den Kameraden zusammen, um auf der beschwerlichen Reise verschiedene Missionen zu erfüllen. Die Spieler können zwischen mehreren Klassen wählen und sollten erfolgreich kooperieren, denn die komplexen Systeme wie Atomreaktor, Geschütze, Maschinen oder Sonar benötigen ständige Aufmerksamkeit. Feindselige Monstrositäten müssen abgewehrt, tödliche radioaktive Lecks geflickt und Crewmitglieder gesund gehalten werden. Aber Vorsicht: Möglicherweise lauert die Gefahr näher, als man denkt. Im “Traitor Mode” können Spieler nach dem Zufallsprinzip in geheime Verschwörungen verwickelt werden, mit eigenen Missionen wie Mord oder Sabotage.Barotrauma pendelt zwischen absoluter Spannung und absurder Komik und erlaubt es den Spielern, ihr eigenes, kreatives Chaos in prozedural kreierten Leveln und mit vollem Mod-Support zu erschaffen. Die Ragdoll-Physik der Figuren sorgt für einen einzigartigen Titel, der sowohl unterhaltsam zum selbst Spielen als auch Zuschauen ist."