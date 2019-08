Barotrauma: Saints & Sinners: Erstes Inhaltsupdate bekämpft u.a. Griefing - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Barotrauma ist heute das erste Inhaltsupdate erschienen. Das Update "Saints & Sinners" führt die neue Karma-Mechanik ein, erweitert das Verräter-System und vereinfacht das Server-Hosting. Auch ein neues U-Boot für bis zu 16 Spieler, sechs Waffen, zwei Munitionstypen, mehr Monster-Beute und ein neues Musikinstrument sind dabei."Das neue Karma-System ist ein optionales, anpassbares Feature für Barotrauma, das Griefing einschränkt und schlechtes Verhalten - wie das Verursachen einer Kernschmelze und Triggern des Spam-Filters - bestraft. Solange das Spiel nicht gestört wird, bleibt die Mechanik für Spieler unsichtbar. Crewmitglieder mit niedrigem Karma müssen mit unangenehmen Konsequenzen und Beeinträchtigungen leben - beispielsweise verringerter Bewegungsgeschwindigkeit, zufällig invertierter Steuerung und Sperrung gewisser Klassen. Wenn das Karma eines Spielers stark gesunken ist, kann er auch von dem Server geworfen oder gebannt werden.""Das beliebte Verräter-System wurden ebenfalls mit neuen Missions-Typen, besserer Zufallsauswahl für Aufgaben und einer Erkennung von Griefing außerhalb der Verräter-Mission erweitert. Die Mechanik ist komplett optional, ergänzt das Spiel aber aufgrund der Unberechenbarkeit um eine weitere spannende Facette. Hilft wirklich jeder in der Crew mit - oder ist jemand ein Doppelagent und versucht, Leichen in den Tiefen des Ozeans loszuwerden?"Unsere Vorschau zur Sci-Fi-Horror-Multiplayer-U-Boot-Überlebenssimulation findet ihr hier: Vorsichtiges Vorantasten, platzende Druckkörper, an der Hülle knabbernde Alien-Monster sowie Kurzschlussreaktionen im Tiefenkoller: Das Koop-Spiel Barotrauma von FakeFish will all das einfangen - und noch viel mehr, denn es versetzt die auf Gedeih und Verderb zusammengepferchte Crew in raue Gewässer auf dem Jupitermond Europa.Letztes aktuelles Video: Saints Sinners Update