Barotrauma: The Beasts Within: Zweites Inhaltsupdate bringt mehr Vielfalt und Optionen - 4Players.de

"Neue Anpassungsoptionen für Charaktere: 30 neue Charakter-Sprites, inklusive neuer Frisuren, Bärte und Accessoires, ermöglichen es den Spielern, ihre Crew visuell einzigartig zu gestalten.

Neues Kastrull U-Boot: Die Kastrull ist ein verlässliches Kampf-U-Boot, das eine große Menge Feuerkraft zu einem Kampf beisteuern kann. Es verfügt über einen experimentellen, offenen Ballast-Tank, eine geringe Toleranz für Überflutung und zahlreiche Mannschafts-Stationen und ist damit genau das Richtige für eine große, erfahrene Crew.

Neue Verräter-Missionen: Eines der beliebtesten Online-Features von Barotrauma ist die Möglichkeit, dass ein Crewmitglied heimlich auf den wässrigen Tod seiner Kameraden hinarbeitet. Das Update fügt fünf neue Verräter-Missionen mit einer Reihe neuer Ziele hinzu.

Neue Monsterrasse Hammerhead: Diese neue Alien-Spezies wird selbst Barotrauma-Veteranen vor Herausforderungen stellen. Die kleinen Spawn-Ableger sind für sich genommen keine große Bedrohung, können aber selbst für eine gut vorbereitete Crew zur Gefahr werden, wenn sie in Massen auftreten. Ihre Matriarchin dagegen ist stark, wütend und kann in bester Science-Fiction-Manier ein Loch in den Schiffsrumpf schlagen, nur um Spaß zu haben."

Für Barotrauma ist das zweite große Early-Access-Update "The Beasts Within" via Steam veröffentlicht worden. Es erweitert die Anpassungsoptionen für die Charaktere, fügt ein neues Kampf-U-Boot (Kastrull) hinzu, erweitert die Verräter-Missionen und schickt neue Monster aus der Hammerhead-Familie in den Kampf. Außerdem wurde der Server-Browser verbessert und die Computerintelligenz der Bots überarbeitet, was es leichter machen soll, die Missionen im Singleplayer anzugehen. Die Liste mit allen Verbesserungen und Bugfixes findet ihr hier Publisher Daedalic Entertainment sowie die Indie-Studios FakeFish und Undertow Games schreiben:Barotrauma schickt bis zu 16 Spieler auf eine Reise mit verschiedenen U-Booten durch die Meere des Jupitermondes Europa. Dort entdecken sie fremdartige Schrecken, managen verschiedene U-Boot-Systeme und kämpfen ums Überleben - sowohl gegen Gefahren von außen als auch von innen. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: The Beasts Within Update