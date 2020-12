Barotrauma: Uncharted Depths: Neue Missionen, Überarbeitung der Umgebungen und mehr

Für Barotrauma ab 21,24€ bei kaufen ) ist das kostenlose Update "The Uncharted Depths" veröffentlicht worden ( Change-Log ). Fortan können sich die Spieler in die Höhle der (Alien)-Löwen wagen und die dort lebenden Unterwasserkreaturen und ihre schleimigen Nester beseitigen. Dazu müssen sie sich aber aus der (relativen) Sicherheit ihres U-Boots hinauswagen. FakeFish, Undertow Games und Daedalic schreiben weiter:"Zusätzlich zu den neuen Missionen werden die Spieler auch auf neue Feinde treffen, zum Beispiel den Gratling - die erste Kreatur in Barotrauma, die dank Fernattacken in der Lage ist, die Hülle des U-Boots zu durchstoßen und Crewmitglieder aufzuspießen - oder auch einen pflanzenartigen Organismus, der sich in den Ballasttanks einnistet und von dort aus droht, das gesamte Schiff zu übernehmen. (...) All diese Neuheiten werden von einer umfassenden Überarbeitung der Umgebungen im Spiel begleitet. Europas Biome sind nun abwechslungsreicher, mit unterschiedlichen Besonderheiten und eigener Atmosphäre. Die automatische Erstellung von Leveln wurde ebenfalls verbessert und generiert nun sich verzweigende Wege statt rein linearer Pfade. Außerdem sind Hindernisse und Belohnungen jetzt gleichmäßiger verteilt."Letztes aktuelles Video: The Uncharted Depths Update The Deep Sea of Europa