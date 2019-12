Curious Expedition 2: Anmeldung zum Alpha-Test; Rivals-Update für den ersten Teil - 4Players.de

Das Indie-Studio Maschinen-Mensch sucht Alpha-Tester für Curious Expedition 2 . Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Website für eine Teilnahmemöglichkeit anmelden. Alternativ können die Spieler des ersten Teils auch Zugang zum Alpha-Test erhalten, wenn sie nach der Installation des Rivals-Updates (neu: Multiplayer-Modus) die goldene Pyramide finden. Curious Expedition 2 wird im nächsten Jahr für PC (zunächst Early Access) und Konsolen erscheinen.Curious Expedition 2 wird im Gegensatz zum Vorgänger mit aufwändigerer Grafik daherkommen, welche die Entwickler als gezeichneten und animierten Tim-und-Struppi-Stil beschrieben. Es soll wie ein "HD-Adventure-Book" wirken. Am grundsätzlichen Spielgeschehen wird aber nicht gerüttelt. Demnach wird man sich mit berühmten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte auf abenteuerliche Expeditionen in unerforschte Regionen der Welt im Namen der Wissenschaft, für Ruhm oder Reichtum. Abgesehen davon, dass die Welt größer und vielfältiger sein wird, um Wiederholungen bei den Begegnungen zu vermeiden, wird man für verschiedene "Explorer Clubs" arbeiten können. Diese Fraktionen verfolgen verschiedene Ziele - ebenfalls ein Unterschied im Vergleich zum Vorgänger. So sucht der "French Dining Club" zum Beispiel keine exotischen Schätze, sondern besonders leckere Schlemmereien wie exotische Tiere. Bei den Fraktionen wird man Ruf sammeln können, wodurch neue Inhalte freigeschaltet werden. Ruhige Spielgeschwindigkeit und prozedurale Generierung werden beibehalten. Außerdem soll die Zugänglichkeit verbessert werden, während die Inhalte stärker in die Breite (Abwechslung) gehen sollen, ohne an Spieltiefe einzubüßen.Letztes aktuelles Video: Teaser