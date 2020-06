Curious Expedition 2: Die abenteuerliche Expedition startet in den Early Access

Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC) Screenshot - Curious Expedition 2 (PC)

Die abenteuerliche Expedition in Curious Expedition 2 ist auf PC in den Early Access via Steam gestartet (Preis: 16,99 Euro). Das Spiel von Maschinen-Mensch und Thunderful Publishing soll bis Herbst 2020 im Early Access bleiben. Ein konkreter Releasetermin schwebt dem Entwicklerteam aber nicht vor. Die Early-Access-Version ist nur auf Englisch verfügbar. Die Vollversion soll chinesische, französische, deutsche und japanische Texte bieten. Der Preis der späteren Vollversion wird höher ausfallen.Die Early-Access-Fassung umfasst die Kern-Elemente des Spiels. Ungefähr zwei Drittel aller Inhalte wurden implementiert, darunter Gegner-Typen, Gegenstände, Charaktere, Ereignisse usw. Das größte Element, das es noch nicht ins Spiel geschafft hat, sind die Story-Missionen der Kampagne. In der Zwischenzeit gibt es Platzhalter-Missionen. Neue Story-Missionen werden im Early-Access-Verlauf hinzugefügt und sollen noch vor dem Launch spielbar sein."Curious Expedition ist ein rundenbasiertes Roguelike über gefährliche Expeditionen. Kümmere dich um deine Begleiter, verwalte deine Ressourcen und verliere nicht Verstand, um unvergänglichen Ruhm zu gewinnen. Es ist 1889 und die Welt blickt auf den Atlantik: Mysteriöse Inseln erscheinen und verschwinden wie von Zauberhand. Entdecker-Clubs schicken Expeditionen los, um die Inseln nach Schätzen zu durchsuchen und sie auf die Pariser Weltausstellung zu bringen. Ein unvergessliches Abenteuer wartet auf dich."Letztes aktuelles Video: Early Access TrailerCurious Expedition 2 wird im Gegensatz zum Vorgänger mit aufwändigerer Grafik daherkommen, welche die Entwickler als gezeichneten und animierten Tim-und-Struppi-Stil beschrieben. Es soll wie ein "HD-Adventure-Book" wirken. Am grundsätzlichen Spielgeschehen wird aber nicht gerüttelt. Demnach wird man sich mit berühmten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte auf abenteuerliche Expeditionen in unerforschte Regionen der Welt im Namen der Wissenschaft, für Ruhm oder Reichtum. Abgesehen davon, dass die Welt größer und vielfältiger sein wird, um Wiederholungen bei den Begegnungen zu vermeiden, wird man für verschiedene "Explorer Clubs" arbeiten können. Diese Fraktionen verfolgen verschiedene Ziele - ebenfalls ein Unterschied im Vergleich zum Vorgänger. So sucht der "French Dining Club" zum Beispiel keine exotischen Schätze, sondern besonders leckere Schlemmereien wie exotische Tiere. Bei den Fraktionen wird man Ruf sammeln können, wodurch neue Inhalte freigeschaltet werden. Ruhige Spielgeschwindigkeit und prozedurale Generierung werden beibehalten. Außerdem soll die Zugänglichkeit verbessert werden, während die Inhalte stärker in die Breite (Abwechslung) gehen sollen, ohne an Spieltiefe einzubüßen.