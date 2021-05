Curious Expedition 2: Kostenloser Zusatzinhalt: "Der neue Direktor"

Für Curious Expedition 2 ist der kostenlose Zusatzinhalt "Der neue Direktor" (The New Director) veröffentlicht worden. Der Direktormodus konzentriert sich als alternativer Spielmodus weniger auf die Handlung der Kampagne und soll einen höheren Wiederspielwert bieten. Zu den Neuerungen gehören außerdem ein weiteres Biom, ein neuer Stamm, ein neuer Gegner und zwei rekrutierbare Charaktere, die aus Spoiler-Gründen nicht genannt werden sollen. Weitere Details findet ihr aber hier . Ansonsten haben die Entwickler eine Ruhmeshalle hinzugefügt, in der man detallierte Informationen zu den vergangenen Expeditionen aus der Kampagne und dem Direktor-Modus finden kann.Maschinen-Mensch und Thunderful: "Seit der Veröffentlichungen von Version 1.0 Anfang des Jahres haben uns viele von euch nach einem alternativen Spielmodus gefragt, der weniger auf die Handlung konzentriert ist als die Kampagne und einen höheren Wiederspielwert bietet. Wir haben uns euer Feedback zu Herzen genommen und den Direktormodus ins Spiel implementiert. Dieser Modus spielt nach der Hauptkampagne und beginnt im Jahr 1890. Ihr übernehmt den Posten des Direktors oder der Direktorin der Expedition und erkundet Inseln, auf denen die größten Gefahren lauern, denen ihr euch je stellen musstet. Mit jedem abgeschlossenen Jahr erhält euer Treck einen negativen Modifikator. Das Ziel besteht darin, alle verschiedenen Direktor-Modifikatoren zu sammeln und mit ihnen ein letztes Jahr abzuschließen. Das wird nicht einfach! Wir haben auch eine neue Ansicht in der Ruhmeshalle hinzugefügt, in der ihr all eure Durchläufe in beiden Spielmodi im Blick habt."Curious Expedition 2 hat im Januar 2021 den Early Access hinter sich gelassen. Die abenteuerliche Roguelike-Expedition soll im Laufe des Jahres auch für PlayStation, Switch und Xbox umgesetzt werden.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC