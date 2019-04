Kingdom Hearts -The Story So Far-: Spiele-Sammlung für PS4 erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 2. April 2019, 09:26 Uhr

Ursprüngliche Meldung vom 3. März 2019, 11:01 Uhr:

Kingdom Hearts FINAL MIX

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

Kingdom Hearts II FINAL MIX

Kingdom Hearts Birth by Sleep FINAL MIX

Kingdom Hearts Re:coded (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-

Kingdom Hearts χ Back Cover (Film)

Inzwischen hat Square Enix die Spielesammlung Kingdom Hearts -The Story So Far- auch in Europa als Disc-Version für PS4 veröffentlicht. Hier der offizielle Trailer zum Verkaufsstart:Square Enix und Disney werden Kingdom Hearts -The Story So Far- am 29. März 2019 (erstmalig) in Europa für PlayStation 4 veröffentlichen. Die Spiele-Sammlung (Preis: 40 Euro) umfasst neun Spiele aus der Kingdom-Hearts-Reihe. Kingdom Hearts 3 ist in der Sammlung nicht enthalten."Kingdom Hearts -The Story So Far- bietet Fans und Neueinsteigern die Möglichkeit, in die umfangreiche Geschichte der Reihe einzutauchen und erneut die magischen Abenteuer von Schlüsselschwertträger Sora, Donald Duck und Goofy zu erleben. Das Helden-Trio versucht mithilfe vieler Disney-Freunde die Invasion der Herzlosen in ihre Welt zu verhindern. Mit Kingdom Hearts -The Story So Far- kann die Geschichte nachgeholt werden, die zu Kingdom Hearts 3 (nicht in der Sammlung enthalten), dem neusten Teil der erfolgreichen Action-Rollenspiel-Reihe, führt", meint der Publisher.Die Sammlung wiederum enthält die beiden Sammlungen Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX und Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIXKingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue