Creative Assembly: Arbeitet offenbar an Helden-Shooter mit Miktrotransaktionen - 4Players.de

Bei dem FPS-Projekt von Creative Assemble, das bereits im März kurz in einem Überblick angerissen wurde, handelt es sich offenbar um einen Helden-Shooter in einem Science-Fiction-Universum mit Mikrotransaktionen für kosmetische Objekte. Hinweise darauf liefert einen Stellenausschreibung des Studios, auf die PC GamesN gestoßen ist. Gesucht wird ein Lead Hero Designer, der dafür sorgen soll, dass "unsere Spielhelden zur kreativen Welt und Vision passen und sich prima in den Spielverlauf einfügen". Erwünscht sind darüber hinaus Figuren, die sich beim Spielen gut anfühlen und über eine ganze Palette an durchdachten Spezialaktionen verfügen sollen.Außerdem sollte der Wunschkandidat ein gutes Gespür für visuelles Design mitbringen. Als besonders hilfreich gilt laut Stellanausschreibung außerdem ein breites Wissen hinsichtlich Monetarisierung, Belohnungen und Art Production, was darauf schließen lässt, dass Mikrotransaktionen bereits fest eingeplant sind, zumindest für kosmetische Objekte.Frühere Stellenangebote deuteten laut PC GamesN auf Stealth-Elemente und Konzeptansätze für Games-as-a-Service hin. Damals war wohl auch die Rede davon, dass es sich bei dem Titel um das größte Multi-Plattform-Projekt in der Geschichte von Creative Assembly handeln soll.