Creative Assembly: Ankündigung mit Warhammer-Bezug in Vorbereitung

Creative Assembly bereitet eine Ankündigung vor, denn auf den Social-Media-Kanälen ist kommentarlos das Video "Azyr stirs..." veröffentlicht worden. Der Clip zeigt einen Zauberer des Celestial College (die Astrologen des Imperiums), der zusieht, wie ein Komet über den Nachthimmel fliegt. Der Komet wird dann zum Kopf einer Sternengruppe, die "Grungis Baldric" genannt wird, die "von Soldaten, Zwergen und Dummköpfen verehrt", spottet der Zauberer Obgleich zweischweifige Kometen die Invasionen des Chaos in der Warhammer-Welt eingeläutet haben, ist bisher unklar, was die Entwickler andeuten wollen. Es könnte ein großes Update für "die Alte Welt" oder die nächste Download-Erweiterung für Total War: Warhammer 2 sein, wobei die letzten Erweiterungen allesamt mit aufwändigen Cinematics vorgestellt wurden. Oder die Entwickler bereiten langsam aber sicher die Enthüllung von Total War: Warhammer 3 vor.Schon im Juni 2018 deutete ein Blogpost von Creative Assembly an, dass sich Total War: Warhammer 3 in der Vorproduktion befinden würde. Im März 2019 gab es Hinweise auf Motion-Capture-Aufnahmen für das Spiel. Im September 2019 hieß es, dass das Spiel "mitten in der Produktion" sei. Im März 2020 schrieben die Entwickler , dass die Covid-19-Pandemie einen Einfluss auf die Ankündigung des nächsten Total-War-Titels hätte und alles "ein bisschen chaotisch" (erneute Referenz auf Chaos) sei. Unbestätigte Gerüchte aus der TWW1-Zeit besagten, dass sich die Kampagne in Total War: Warhammer 3 um die Chaos-Invasion drehen soll und vier Chaos-Fraktionen (Khorne, Nurgle, Slaanesh und Tzeentch) spielbar sein werden. "Chaos Dwarfs" (Zwerge) und "Ogre Kingdoms" (Dummköpfe) sollen als Erweiterungen geplant sein. Creative Assembly hatte auf diesen "Leak" reagiert und meinte, dass die Angaben "bereits überholt" wären.Total War: Warhammer wurde im Mai 2016 veröffentlicht. Total War: Warhammer 2 wurde Ende März 2017 offiziell angekündigt und erschien Ende September 2017. Danach folgten zwei größere Erweiterungen (Rise of the Tomb Kings und Curse of the Vampire Coast) und sechs Kommandantenpaket sowie viele Updates und kostenlose Inhalte.