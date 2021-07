Recompile: 3D-Hacking-Abenteuer erscheint am 19. August

Phigames und Dear Villagers (ScourgeBringer, The Forgotten City) haben einen neuen Trailer für Recompile veröffentlicht und zudem bestätigt, dass das Metroidvania-artige 3D-Hacking-Abenteuer am 19. August für PC (via Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X (Xbox Game Pass) erscheinen wird. Die Xbox Series S führt der Hersteller übrigens nicht auf.Spielbeschreibung des Herstellers: "Recompile fordert Spieler mit intensiven Gefechten, präziser 3D Jump'n'Run-Action, Superfähigkeiten und und Physik-basierten Hacking-Puzzles, in denen alles, inklusiver der Gegner, gehackt werden kann. Hindernisse in der Spielwelt umfassen intelligente Gegner, Schaltkreis-Rätsel und beide fordern Spieler auf Spezialfähigkeiten, wie Zeit-Manipulation und einen Jetpack zu meistern.""Das Abenteuer liefert zudem ein verzweigtes Story-System, das im Metroidvania-Genre einzigartig ist. Es benutzt ein dynamisches Narrative-System und je nachdem, wie der Spieler agiert, ändert sich die Spielwelt und bietet zudem verschiedene Spielenden. Die düstere Sci-Fi-Geschichte behandelt Themen, wie das Empfindungsvermögen von Maschinen und was Realität ausmacht und wirklich bedeutet. Spieler übernehmen die Rolle eines fehlerhaften Stückes Code, das Ansätze von eigenständigen Empfindungen zeigt, aber im Mainframe gefangen ist. Der Mainframe ist eine digitale Einöde, die jegliche unbefugten Besucher löschen will."Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer