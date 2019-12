Boneworks: VR-Shooter im Half-Life-Stil mit Physik-Tricks und Finger-Tracking startet heute - 4Players.de

Nicht umsonst war Entwickler Stress Level Zero eines der ersten Teams, die öffentlich mit Valves neuen Index-Controllern experimentieren durften. In einem Youtube-Video mit Teammitgliedern auf dem Kanal The Node konnte man die Controller schon früh in Aktion bewundern. In Boneworks darf man schließlich allerlei Gegenstände eigenhändig mit den erfassten Fingern greifen, werfen, Gegner festhalten oder wegschubsen und mehr. Hier ein Blick auf eine aktuellere Ausgabe:







Stress Level Zero möchte den Kampf in VR intensiver und authentischer gestalten: Statt wie anderswo Knöpfe zu drücken oder vorberechnete Attacken zu starten, soll der Kampf in Boneworks komplett physikbasiert ablaufen - mit mannigfaltigen Gewehren, Schlagwaffen, Pfeil und Bogen oder sogar zahlreichen anderen herumliegenden Gegenständen.Dadurch könne der Spieler Attacken sehr individuell und experimentell entgegentreten, Rätsel lösen und sogar Fallen bauen. Die Interaktion mit VR-Objekten wird "als hyper-realistisch" beschrieben. Die Grundlage für die Immersion soll allerdings eine realistisch wirkende Körperpräsenz für die physische Interaktion in der virtuellen Welt sein. Boneworks wird neben dem Story-Modus auch einen Sandbox-Modus und eine Kampfarena bieten.Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer