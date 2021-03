Boneworks: Entwickler deutet Umsetzung für PSVR2 oder ein anderes Spiel für Sonys neue VR-Plattform an

Well designed. They address everything that prevented us from supporting Move controllers. Need to get our hands on to make the call, but just by looking at them I’d say there is a 90% chance we support them. https://t.co/iGhVAhDENS



— Brandon J Laatsch (@BrandonJLa) March 18, 2021

Offiziell angekündigt ist es zwar noch nicht, aber die Chancen stehen gut für eine Umsetzung des Shooters Boneworks für Sonys PSVR-Nachfolger. Brandon J. Laatsch vom Entwickler Stress Level Zero hat auf Twitter verraten, dass sein Studio "mit 90%-iger Wahrscheinlichkeit" die kürzlich vorgestellten VR-Controller unterstützen würde.Die Entwickler müssten die Controller allerdings erst einmal in die Hände bekommen, um eine finale Entscheidung für die Unterstützung zu fällen, so der Tweet. Die kugelförmigen Eingabegeräte bieten u.a. den gleichen fortschrittlichen Gegendruck auf einem der Trigger wie beim DualSense-Controller der PlayStation 5. Ob Stress Level Zero erwägt, ein neues Spiel für "PSVR2" zu entwickeln, Boneworks umzusetzen oder all das sein zu lassen, steht also noch nicht final fest. Im Tweet wird allerdings erwähnt, dass die veralteten Move-Controller das Team seinerzeit von einer Umsetzung fürs erste PSVR-Headset abgehalten hätten - was dafür sprechen könnte, dass es für "PSVR2" nachgeholt wird.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Valve Index Oculus Rift S